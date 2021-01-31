В Харкові пропала дівчина

18-річну Аллу Лобову Востаннє рідні бачили 23 січня. Дівчина пішла з будинку, розташованого в районі станції метро "Студентська", і досі не повернулася.

Прикмети: середня статура, зріст 168, очі зелені, волосся нижче плечей, темно-русяве.

Була одягнена в чорну в'язану шапку, чорну коротку куртку, чорні штани, чорні дуті чоботи.

Будь-яку інформацію про Аллу лобову просять повідомити за тел: 068-777-0-112 або 102.

Раніше ми писали, що на Харківщині чоловік напав на школярку і побив її скляною пляшкою.

Інцидент стався 27 січня у Вовчанському районі.

13-річна дівчинка поверталася зі школи додому. На неї накинувся 38-річний чоловік в масці і вдарив її скляною пляшкою по голові, намагаючись закрити рот рукою.

Дівчинка чинила опір, тому зловмисник наніс кілька ударів кулаком в перенісся і щелепу. Правоохоронцям вдалося оперативно встановити особу зловмисника та затримати його.

Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".

Як повідомляла Politeka, подробиці трагедії в Харкові приголомшили українців:"пенсіонерів виносили прямо в памперсах".

Також Politeka писала, що свідки трагедії в будинку престарілих у Харкові видали нові деталі: "Швидка відмовилася їхати".