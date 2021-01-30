У квартирі у харків'янина знайшли 80 кг конопель і тепер йому загрожує до 10 років в'язниці
Житель однієї з квартир в Холодногірському районі займався «малим бізнесом» не виходячи з дому.
Правда, "ботанік" трохи перестарався і заробив собі до 10 років в'язниці.
За даними прокуратури, чоловікові повідомлено про підозру за фактом незаконного зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів (ч.2 ст. 307 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
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Раніше ми писали, що на Харківщині чоловік напав на школярку і побив її скляною пляшкою.
Інцидент стався 27 січня у Вовчанському районі.
13-річна дівчинка поверталася зі школи додому. На неї накинувся 38-річний чоловік в масці і вдарив її скляною пляшкою по голові, намагаючись закрити рот рукою.
Дівчинка чинила опір, тому зловмисник наніс кілька ударів кулаком в перенісся і щелепу. Правоохоронцям вдалося оперативно встановити особу зловмисника та затримати його.
Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".
Як повідомляла Politeka, подробиці трагедії в Харкові приголомшили українців:"пенсіонерів виносили прямо в памперсах".
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