У Харкові горів швейний цех
Про це повідомив помічник начальника ГУНП України в Харківській області Ігор Лупандін, передає "Депо".
Увечері 29 січня пожежа спалахнула на четвертому поверсі чотириповерхової будівлі по вулиці Клочківська. На місце направили 5 відділень на автоцистернах і 2 відділення на автодрабини.
В одному з приміщень цеху горіли речі.
Рятувальники евакуювали 8 осіб, ніхто не постраждав.
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Раніше ми писали, що на Харківщині чоловік напав на школярку і побив її скляною пляшкою.
Інцидент стався 27 січня у Вовчанському районі.
13-річна дівчинка поверталася зі школи додому. На неї накинувся 38-річний чоловік в масці і вдарив її скляною пляшкою по голові, намагаючись закрити рот рукою.
Дівчинка чинила опір, тому зловмисник наніс кілька ударів кулаком в перенісся і щелепу. Правоохоронцям вдалося оперативно встановити особу зловмисника та затримати його.
Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".
Як повідомляла Politeka, подробиці трагедії в Харкові приголомшили українців:"пенсіонерів виносили прямо в памперсах".
Також Politeka писала, що свідки трагедії в будинку престарілих у Харкові видали нові деталі: "Швидка відмовилася їхати".