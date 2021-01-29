В Харкові школярі займалися жебрацтвом
Про це розповіли на сторінці Ювенальної превенції Харківської області у Facebook.
У Facebook поширилися чутки, що двоє неповнолітніх хлопчиків втекли з інтернату І тепер ходять по залізничних вокзалах і голодують.
Поліцейські вирішили розібратися в даній ситуації і з'ясували, що діти ні звідки не збігали, а просто прогулювали школу.
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"Доводимо до Вашого відома, що хлопці не звідки не бігли, а прогулювали школу користуючись тим, що батьки важко працюють. Блукаючи районами залізничних вокзалів діти обманювали громадян, де просили поїсти і гроші"- зазначено в публікації.
Раніше ми писали, що в Харкові готуються до вакцинації населення від коронавірусу.
Про це на засіданні постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів Харківської міськради повідомила заступник директора Департаменту охорони здоров'я Тетяна Бакалова.
"Поки ми не знаємо, яка надійде вакцина, але є час підготувати медустанови і людей, яким в першу чергу будуть проводити вакцинацію.
Це медпрацівники, працівники соціальної сфери, люди похилого віку. Вакцину закуплять за державні кошти", - повідомила Бакалова.
Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".
Як повідомляла Politeka, подробиці трагедії в Харкові приголомшили українців:"пенсіонерів виносили прямо в памперсах".
Також Politeka писала, що свідки трагедії в будинку престарілих у Харкові видали нові деталі: "Швидка відмовилася їхати".