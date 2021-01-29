В Харькове школьники занимались попрошайничеством

Об этом рассказали на странице Ювенальной превенции Харьковской области в Facebook.

В Facebook распространились слухи, что двое несовершеннолетних мальчиков сбежали из интерната и теперь ходят по железнодорожным вокзалам и голодают.

Полицейские решили разобраться в данной ситуации и выяснили, что дети ни откуда не сбегали, а просто прогуливали школу.

"Доводим к Вашему сведению, что ребята не откуда не бежали, а прогуливали школу пользуясь тем, что родители тяжело работают. Бродя по районам железнодорожных вокзалов дети обманывали граждан, где просили поесть и деньги" - указано в публикации.

Ранее мы писали, что в Харькове готовятся к вакцинации населения от коронавируса.

Об этом на заседании постоянной комиссии по вопросам планирования, бюджета и финансов Харьковского горсовета сообщила заместитель директора Департамента здравоохранения Татьяна Бакалова.

«Пока мы не знаем, какая поступит вакцина, но есть время подготовить медучреждения и людей, которым в первую очередь будут проводить вакцинацию.

Это медработники, работники социальной сферы, люди преклонного возраста. Вакцину закупят за государственные средства», — сообщила Бакалова.

Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".

Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".

Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".