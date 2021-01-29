В Харківській міськраді назвали терміни початку будівництва метро на Одеську

Влітку 2021 року, максимум у вересні, в Харкові почнеться активна фаза будівництва метро на Одеську. Про це передає секретар Харківської міської ради.

За його словами, затримка пов'язана з локдауном через коронавірус і віддаленою роботою банків, але зараз вже перший тур по вибору підрядників пройшов, і скоро визначаться, хто буде його будувати.

Раніше ми писали, що в Харкові готуються до вакцинації населення від коронавірусу.

Про це на засіданні постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів Харківської міськради повідомила заступник директора Департаменту охорони здоров'я Тетяна Бакалова.

"Поки ми не знаємо, яка надійде вакцина, але є час підготувати медустанови і людей, яким в першу чергу будуть проводити вакцинацію.

Це медпрацівники, працівники соціальної сфери, люди похилого віку. Вакцину закуплять за державні кошти", - повідомила Бакалова.

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