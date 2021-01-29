Дружина покійного мера Харкова Геннадія Кернеса продасть його готель

Про це розповіли на порталі медіа групи "Об'єктив".

Оксана Гайсинська має намір продати його готель "Національ", який знаходиться на проспекті Науки.

Після смерті мера Харкова його дружина отримала у спадок його майно в тому числі готель "Національ", але судячи з усього Оксана Гайсинська вирішила закрити бізнес, яким займався її чоловік.

Журналісти вирішили перевірити дану інформацію і звернулися на ресепшн готелю, представник закладу в телефонній розмові підтвердив, що з 29 січня готель "Національ" дійсно припинить працювати.

Однак причину закриття він не назвав.

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