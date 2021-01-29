На Харківщині чоловік напав на школярку і побив її скляною пляшкою

Інцидент стався 27 січня у Вовчанському районі.

13-річна дівчинка поверталася зі школи додому. На неї накинувся 38-річний чоловік в масці і вдарив її скляною пляшкою по голові, намагаючись закрити рот рукою.

Дівчинка чинила опір, тому зловмисник наніс кілька ударів кулаком в перенісся і щелепу.

Школярка не розгубилася, почала кричати і зірвала з нападника маску, чоловік злякався і втік.

Правоохоронцям вдалося оперативно встановити особу зловмисника та затримати його.

Виявилося, що чоловік вже не раз був судимий за подібні проступки і майнові злочини, а 21 січня тільки звільнився з виправної колонії.

Раніше ми писали, що в Харкові готуються до вакцинації населення від коронавірусу.

Про це на засіданні постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів Харківської міськради повідомила заступник директора Департаменту охорони здоров'я Тетяна Бакалова.

"Поки ми не знаємо, яка надійде вакцина, але є час підготувати медустанови і людей, яким в першу чергу будуть проводити вакцинацію.

Це медпрацівники, працівники соціальної сфери, люди похилого віку. Вакцину закуплять за державні кошти", - повідомила Бакалова.

Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".

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