На Харківщині чоловік напав на школярку і побив її скляною пляшкою
Інцидент стався 27 січня у Вовчанському районі.
13-річна дівчинка поверталася зі школи додому. На неї накинувся 38-річний чоловік в масці і вдарив її скляною пляшкою по голові, намагаючись закрити рот рукою.
Дівчинка чинила опір, тому зловмисник наніс кілька ударів кулаком в перенісся і щелепу.
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Школярка не розгубилася, почала кричати і зірвала з нападника маску, чоловік злякався і втік.
Правоохоронцям вдалося оперативно встановити особу зловмисника та затримати його.
Виявилося, що чоловік вже не раз був судимий за подібні проступки і майнові злочини, а 21 січня тільки звільнився з виправної колонії.
Раніше ми писали, що в Харкові готуються до вакцинації населення від коронавірусу.
Про це на засіданні постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів Харківської міськради повідомила заступник директора Департаменту охорони здоров'я Тетяна Бакалова.
"Поки ми не знаємо, яка надійде вакцина, але є час підготувати медустанови і людей, яким в першу чергу будуть проводити вакцинацію.
Це медпрацівники, працівники соціальної сфери, люди похилого віку. Вакцину закуплять за державні кошти", - повідомила Бакалова.
Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".
Як повідомляла Politeka, подробиці трагедії в Харкові приголомшили українців:"пенсіонерів виносили прямо в памперсах".
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