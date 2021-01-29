Під Харковом сталася смертельна ДТП

Про це повідомили в облуправлінні Національної поліції, передає Vgorode.

Аварія трапилася 28 січня на 623-му кілометрі траси "Київ-Харків-Довжанський" у місті Ізюмі.

"Попередньо поліцейські встановили, що 22-річна водій автомобіля «Toyota Camry» виїжджала з території автозаправної станції і не надала перевагу в русі автомобілю «ВАЗ-2115» під керуванням 81 — річного чоловіка", - кажуть у поліції.

В результаті ДТП водій ВАЗа загинув на місці, в автомобілі Toyota постраждала водій і четверо пасажирів у віці від 29 до 43 років.

Раніше ми писали, що в Харкові готуються до вакцинації населення від коронавірусу.

Про це на засіданні постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів Харківської міськради повідомила заступник директора Департаменту охорони здоров'я Тетяна Бакалова.

"Поки ми не знаємо, яка надійде вакцина, але є час підготувати медустанови і людей, яким в першу чергу будуть проводити вакцинацію.

Це медпрацівники, працівники соціальної сфери, люди похилого віку. Вакцину закуплять за державні кошти", - повідомила Бакалова.

Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".

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