Під Харковом сталася смертельна ДТП
Про це повідомили в облуправлінні Національної поліції, передає Vgorode.
Аварія трапилася 28 січня на 623-му кілометрі траси "Київ-Харків-Довжанський" у місті Ізюмі.
"Попередньо поліцейські встановили, що 22-річна водій автомобіля «Toyota Camry» виїжджала з території автозаправної станції і не надала перевагу в русі автомобілю «ВАЗ-2115» під керуванням 81 — річного чоловіка", - кажуть у поліції.
74-річна мама Корольової труснула старовиною в сукні з екстра-декольте, Тарзану з тещею пощастило: "Я суперзірка!"
Скандальний Остапчук відзначився на вечірці у Кухар, кадри зіркових забав: "Все зіпсував!"
Син Шоптенко з "Танців з зірками" набрався поганих слів і здивував маму: "Прекрасний вік!"
Дорофєєва без штанів зовсім розійшлася, показавши нецензурний жест: "А Надя..."
Як в роки бурхливої молодості виглядали Білик, Могилевська, Наташа Корольова та інші зірки: фото тоді та зараз
В результаті ДТП водій ВАЗа загинув на місці, в автомобілі Toyota постраждала водій і четверо пасажирів у віці від 29 до 43 років.
Раніше ми писали, що в Харкові готуються до вакцинації населення від коронавірусу.
Про це на засіданні постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів Харківської міськради повідомила заступник директора Департаменту охорони здоров'я Тетяна Бакалова.
"Поки ми не знаємо, яка надійде вакцина, але є час підготувати медустанови і людей, яким в першу чергу будуть проводити вакцинацію.
Це медпрацівники, працівники соціальної сфери, люди похилого віку. Вакцину закуплять за державні кошти", - повідомила Бакалова.
Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".
Як повідомляла Politeka, подробиці трагедії в Харкові приголомшили українців:"пенсіонерів виносили прямо в памперсах".
Також Politeka писала, що свідки трагедії в будинку престарілих у Харкові видали нові деталі: "Швидка відмовилася їхати".