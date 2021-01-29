В Харківській області можуть звільнити десятки лікарів

Національна служба здоров'я України вважає, що пологове відділення Слобожанської лікарні в Чугуївському районі не готове до прийому пацієнтів, тому його можуть закрити, про це пише "Суспільне".

"Минулого року Нацслужба не уклала з нами контракт, спираючись на те, що у нас недостатньо обладнання, зокрема, не було сучасного апарату УЗД та апарату штучної вентиляції легенів. Це було куплено протягом трьох місяців.

Ми очікували вікно, під час яким могли б укласти контракт, але його так і не було", - розповів завідувач пологовим відділенням Слобожанської райлікарні Володимир Токар.

У медзакладі укомплектований штат. Там працюють 53 людини, є два анестезіолога і ще три - за сумісництвом. Торік там прийняли 167 пологів.

Він зазначив, що одна з причин, по якій контракт може бути не укладений, - невелика кількість пологів, прийнятих відділенням, хоча офіційно у вимогах Нацслужби цей показник ніде не фігурує.

У разі закриття пологового відділення Слобожанської лікарні на території колишнього Зміївського району взагалі не залишиться пологових будинків.

Раніше ми писали, що в Харкові готуються до вакцинації населення від коронавірусу.

Про це на засіданні постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів Харківської міськради повідомила заступник директора Департаменту охорони здоров'я Тетяна Бакалова.

"Поки ми не знаємо, яка надійде вакцина, але є час підготувати медустанови і людей, яким в першу чергу будуть проводити вакцинацію.

Це медпрацівники, працівники соціальної сфери, люди похилого віку. Вакцину закуплять за державні кошти", - повідомила Бакалова.

Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".

Як повідомляла Politeka, подробиці трагедії в Харкові приголомшили українців:"пенсіонерів виносили прямо в памперсах".

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