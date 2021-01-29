Сильний вітер і заметіль накрили Харків і область
Харків вранці 29 січня засипало снігом, який супроводжувався сильним вітром, що доставляє чимало неприємностей городянам.
Місцеві жителі діляться фото і відео справжньої зими.
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Крім того ми писали, що в Харкові трамвай зійшов з рейок
Подія трапилася сьогодні вранці в районі ТРЦ "Французький бульвар".
Трамвай розвернуло поперек рейкового полотна на вул. Академіка Павлова, утворився затор з трамваїв.
Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".
Як повідомляла Politeka, подробиці трагедії в Харкові приголомшили українців:"пенсіонерів виносили прямо в памперсах".
Також Politeka писала, що свідки трагедії в будинку престарілих у Харкові видали нові деталі: "Швидка відмовилася їхати".