В Харковіпомерла жінка просто посеред дороги
Про це повідомили очевидці в телеграм-каналі "Х.Харків".
У Харкові на вулиці Отакара Яроша, 11-а перехожі виявили мертву людину. Інцидент стався вранці 27 січня.
"Тіло лежить у дворі будинку, біля бордюру. Його накрили покривалом", - зазначили свідки трагедії.
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Наразі відомо, що загибла 52-річна жінка. Ніяких слідів насильницької смерті на її тілі виявлено не було.
Раніше ми писали, що в Харкові готуються до вакцинації населення від коронавірусу.
Про це на засіданні постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів Харківської міськради повідомила заступник директора Департаменту охорони здоров'я Тетяна Бакалова.
"Поки ми не знаємо, яка надійде вакцина, але є час підготувати медустанови і людей, яким в першу чергу будуть проводити вакцинацію.
Це медпрацівники, працівники соціальної сфери, люди похилого віку. Вакцину закуплять за державні кошти", - повідомила Бакалова.
Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".
Як повідомляла Politeka, подробиці трагедії в Харкові приголомшили українців:"пенсіонерів виносили прямо в памперсах".
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