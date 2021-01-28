В Харковіпомерла жінка просто посеред дороги

Про це повідомили очевидці в телеграм-каналі "Х.Харків".

У Харкові на вулиці Отакара Яроша, 11-а перехожі виявили мертву людину. Інцидент стався вранці 27 січня.

"Тіло лежить у дворі будинку, біля бордюру. Його накрили покривалом", - зазначили свідки трагедії.

Наразі відомо, що загибла 52-річна жінка. Ніяких слідів насильницької смерті на її тілі виявлено не було.

Раніше ми писали, що в Харкові готуються до вакцинації населення від коронавірусу.

Про це на засіданні постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів Харківської міськради повідомила заступник директора Департаменту охорони здоров'я Тетяна Бакалова.

"Поки ми не знаємо, яка надійде вакцина, але є час підготувати медустанови і людей, яким в першу чергу будуть проводити вакцинацію.

Це медпрацівники, працівники соціальної сфери, люди похилого віку. Вакцину закуплять за державні кошти", - повідомила Бакалова.

Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".

Як повідомляла Politeka, подробиці трагедії в Харкові приголомшили українців:"пенсіонерів виносили прямо в памперсах".

Також Politeka писала, що свідки трагедії в будинку престарілих у Харкові видали нові деталі: "Швидка відмовилася їхати".