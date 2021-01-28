В Харківській області жінка застрягла в ліфті під час пожежі
Про це сьогодні повідомили в прес-службі ДСНС в Харківській області, передає newsroom.
У Куп'янському районі рятувальники близько двох годин боролися з наслідками пожежі в житловому будинку.
В одному з будинків горіла квартира на третьому поверсі, в будинку сталося сильне задимлення.
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Під час гасіння вогню рятувальники почули крик про допомогу, який доносився зі сходового майданчика. З'ясувалося, що після відключення електрики в ліфті застрягла жінка.
Співробітники ДСНС за допомогою спецінструменту звільнили потерпілу з пастки і передали медикам швидкої допомоги.
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Рятувальники евакуювали трьох жителів.
Про це повідомили в прес-службі ДСНС області.
На місці події рятувальники встановили, що пожежа виникла в квартирі на першому поверсі: загорілися домашні речі і різний мотлох, площа пожежі склала близько 20 кв. м.
На ліквідацію цієї пожежі рятувальникам знадобилося близько півтори години. Передбачувана причина загоряння-необережне поводження з вогнем.
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