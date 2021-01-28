Харків'янка, яка годувала своїх дітей мертвими собаками, вже більше року не збирає труп своєї дитини з моргу

Виявляється, у жінки було 5 дітей.

Про це повідомляє видання Newsroom з посиланням на джерела в соцслужбах.

У 2009 році жінка народила старшу дочку Настю, через п'ять років — сина Мішу, а в 2016 році — ще одну дівчинку Машу. Наступного року вона з дочками поїхала з Харкова. Хлопчик залишився на вихованні у співмешканця.

Перебуваючи в Одесі, вона народила двійнят. Після народження 5-місячна дівчинка померла.

За фактом навіть завели кримінальну справу, яку потім закрили через брак доказів провини.

Труп дитини знаходиться в морзі досі.

Горе-мати не визнає смерть дочки і вважає, що її викрали, але в поліцію з відповідною заявою вона не зверталася.

Раніше ми писали, що харків'янин розповів українцям про страшну ситуацію, пов'язану з дітьми.

Так, Євген Зуб в соцмережах розповів про сім'ю з дітьми, які живуть в антисанітарних, небезпечних для життя і здоров'я умовах.

"Це повний Піз * * с. я багато бачив ситуацій з дітьми. Але таке в перші, в центрі міста, квартира повністю завалена сміттям, співробітники поліції ледве відкрили двері. Мама, Бабуся, діти, 4 собаки какали і писали там де живуть. На вулицю не виходили. Собак вбивали в квартирі і їли їх " - повідомив Євген.

Багато разів викликали поліцію, але копи, які приїжджали на виклик, говорили «ми туди не підемо, там сильно смердить».

Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".

Як повідомляла Politeka, подробиці трагедії в Харкові приголомшили українців:"пенсіонерів виносили прямо в памперсах".

Також Politeka писала, що свідки трагедії в будинку престарілих у Харкові видали нові деталі:"Швидка відмовилася їхати".