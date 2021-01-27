В Харкові сім'я майже добу шукала пенсіонерку, яка постраждала в пожежі в будинку престарілих

Про це повідомляє "Суспільне".

Родичі 89-річної пенсіонерки Марії шукали її майже добу після трагедії в пансіонаті "золотий час" у Харкові.

"У райвідділі взагалі ніякої інформації не давали, крім лікаря, який сказав, хто живий. Просто: "сидіть і чекайте - ми Вам все повідомимо". Ми вже чекали, що не дай Бог зараз подзвонять і скажуть: "їдьте на впізнання в морг" - розповіла родичка бабусі Анастасія Титова.

Слідчі виявили Марію в приватному будинку за кілька кілометрів від місця пожежі.

Марія страждає від хвороби Альцгеймера, тому про події, які сталися в день трагедії нічого не пам'ятає.

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Про це повідомили в пошуковому загоні "Ангел".

Іван Михайлович Танцура пропав 25 січня в районі Салтівки.

Іван Танцур пропав в районі 602-го мікрорайону на проспекті Ювілейному на Салтівці.

Чоловік був одягнений в синю камуфляжну куртку і сині штани, взутий в чорні черевики.

Зріст чоловіка приблизно 170 см.

Іван Танцур потребує медичної допомоги.

Якщо у вас є яка-небудь інформація про чоловіка-повідомте за телефоном (068) 11-00-911 або на спецлінію поліції за номером 102.

Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".

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