В Харкові сім'я майже добу шукала пенсіонерку, яка постраждала в пожежі в будинку престарілих
Про це повідомляє "Суспільне".
Родичі 89-річної пенсіонерки Марії шукали її майже добу після трагедії в пансіонаті "золотий час" у Харкові.
"У райвідділі взагалі ніякої інформації не давали, крім лікаря, який сказав, хто живий. Просто: "сидіть і чекайте - ми Вам все повідомимо". Ми вже чекали, що не дай Бог зараз подзвонять і скажуть: "їдьте на впізнання в морг" - розповіла родичка бабусі Анастасія Титова.
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Слідчі виявили Марію в приватному будинку за кілька кілометрів від місця пожежі.
Марія страждає від хвороби Альцгеймера, тому про події, які сталися в день трагедії нічого не пам'ятає.
Раніше ми писали, що в Харкові розшукують 85-річного пенсіонера
Про це повідомили в пошуковому загоні "Ангел".
Іван Михайлович Танцура пропав 25 січня в районі Салтівки.
Іван Танцур пропав в районі 602-го мікрорайону на проспекті Ювілейному на Салтівці.
Чоловік був одягнений в синю камуфляжну куртку і сині штани, взутий в чорні черевики.
Зріст чоловіка приблизно 170 см.
Іван Танцур потребує медичної допомоги.
Якщо у вас є яка-небудь інформація про чоловіка-повідомте за телефоном (068) 11-00-911 або на спецлінію поліції за номером 102.
Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".
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