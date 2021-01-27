В Харкові розшукують 85-річного пенсіонера

Про це повідомили в пошуковому загоні "Ангел".

Іван Михайлович Танцура пропав 25 січня в районі Салтівки.

Іван Танцур пропав в районі 602-го мікрорайону на проспекті Ювілейному на Салтівці.

Чоловік був одягнений в синю камуфляжну куртку і сині штани, взутий в чорні черевики.

Зріст чоловіка близько 170 см.

Іван Танцур потребує медичної допомоги.

Якщо у вас є яка-небудь інформація про чоловіка-повідомте за телефоном (068) 11-00-911 або на спецлінію поліції за номером 102.

До слова, в Харківській області зникли Підлітки.

Правоохоронці встановлюють місцезнаходження Горщарук Лілії Андріївни 2004 року народження, мешканки міста Первомайський Лозівського району.

25 січня дівчина пішла на навчання разом зі своїм хлопцем, мобільного телефону і грошей при собі не було.

Прикмети: на зріст 168 см, Худорлява статура, волосся коротке світле, очі карі. На обличчі веснянки.

Поліція також шукає Полякова Микиту Андрійовича 2003 року народження, жителя міста Первомайський, який зник разом з дівчиною.

Прикмети: на зріст 180 см, щільної статури, волосся коротке темне, очі карі. На правій руці має родима пляма.

Якщо у вас є яка-небудь інформація про місцезнаходження дівчини і хлопця-телефонуйте за телефонами - (05748) 3-21-12, 066-834-05-82, 099-706-83-68,102 або іншим доступним способом.

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