В Харкові розшукують 85-річного пенсіонера
Про це повідомили в пошуковому загоні "Ангел".
Іван Михайлович Танцура пропав 25 січня в районі Салтівки.
Іван Танцур пропав в районі 602-го мікрорайону на проспекті Ювілейному на Салтівці.
Чоловік був одягнений в синю камуфляжну куртку і сині штани, взутий в чорні черевики.
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Зріст чоловіка близько 170 см.
Іван Танцур потребує медичної допомоги.
Якщо у вас є яка-небудь інформація про чоловіка-повідомте за телефоном (068) 11-00-911 або на спецлінію поліції за номером 102.
До слова, в Харківській області зникли Підлітки.
Правоохоронці встановлюють місцезнаходження Горщарук Лілії Андріївни 2004 року народження, мешканки міста Первомайський Лозівського району.
25 січня дівчина пішла на навчання разом зі своїм хлопцем, мобільного телефону і грошей при собі не було.
Прикмети: на зріст 168 см, Худорлява статура, волосся коротке світле, очі карі. На обличчі веснянки.
Поліція також шукає Полякова Микиту Андрійовича 2003 року народження, жителя міста Первомайський, який зник разом з дівчиною.
Прикмети: на зріст 180 см, щільної статури, волосся коротке темне, очі карі. На правій руці має родима пляма.
Якщо у вас є яка-небудь інформація про місцезнаходження дівчини і хлопця-телефонуйте за телефонами - (05748) 3-21-12, 066-834-05-82, 099-706-83-68,102 або іншим доступним способом.
Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".
Як повідомляла Politeka, подробиці трагедії в Харкові приголомшили українців:"пенсіонерів виносили прямо в памперсах".
Також Politeka писала, що свідки трагедії в будинку престарілих у Харкові видали нові деталі: "Швидка відмовилася їхати".