У Харкові виявили тіло на дитячому майданчику

Про це повідомив телеграм-канал "Харків Life".

"Співробітників ЖЕКу змусили стояти там і чекати поки приїдуть відповідні служби, щоб собаки не розтягнули. Місяць тому вже таке було, труп пролежав добу", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що кілька десятків шкіл у Харківській області залишаються на дистанційному навчанні

Про це повідомили в Департаменті науки і освіти Харківської облдержадміністрації.

Всього в Харківській області-704 Заклади загальної середньої освіти. З них 640 після локдауну відновили навчання в класах, 51 залишилася на дистанційці.

Ще 13, у Барвінківській, Першотравневій та Олексіївській громадах, працюють за змішаною формою, використовують і навчання в класах, і дистанційне навчання.

Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".

Як повідомляла Politeka, подробиці трагедії в Харкові приголомшили українців:"пенсіонерів виносили прямо в памперсах".

Також Politeka писала, що свідки трагедії в будинку престарілих у Харкові видали нові деталі: "Швидка відмовилася їхати".