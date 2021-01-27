У Харкові виявили тіло на дитячому майданчику
Про це повідомив телеграм-канал "Харків Life".
"Співробітників ЖЕКу змусили стояти там і чекати поки приїдуть відповідні служби, щоб собаки не розтягнули. Місяць тому вже таке було, труп пролежав добу", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили в Департаменті науки і освіти Харківської облдержадміністрації.
Всього в Харківській області-704 Заклади загальної середньої освіти. З них 640 після локдауну відновили навчання в класах, 51 залишилася на дистанційці.
Ще 13, у Барвінківській, Першотравневій та Олексіївській громадах, працюють за змішаною формою, використовують і навчання в класах, і дистанційне навчання.
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