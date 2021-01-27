В Харківській області пропали підлітки
Правоохоронці встановлюють місцезнаходження Горщарук Лілії Андріївни 2004 року народження, мешканки міста Первомайський Лозівського району.
25 січня дівчина пішла на навчання разом зі своїм хлопцем, мобільного телефону і грошей при собі не було.
Прикмети: на зріст 168 см, Худорлява статура, волосся коротке світле, очі карі. На обличчі веснянки.
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Була одягнена в куртку коричневу з капюшоном до колін, спортивну кофту світлого кольору з капюшоном, сині джинси, чорні шкіряні черевики.
Поліція також шукає Полякова Микиту Андрійовича 2003 року народження, жителя міста Первомайський, який зник разом з дівчиною.
Прикмети: на зріст 180 см, щільної статури, волосся коротке темне, очі карі. На правій руці має родиму пляма.
Був одягнений у чорну демісезонну куртку нижче пояса з капюшоном, чорну спортивну кофту, чорні джинси, чорні шкіряні чоботи, мав рюкзак на дві лямки чорно-сірого кольору.
Якщо у вас є яка-небудь інформація про місцезнаходження дівчини і хлопця-телефонуйте за телефонами - (05748) 3-21-12, 066-834-05-82, 099-706-83-68,102 або іншим доступним способом.
Раніше ми писали, що кілька десятків шкіл у Харківській області залишаються на дистанційному навчанні
Про це повідомили в Департаменті науки і освіти Харківської облдержадміністрації.
Це Школи в Барвінківській, Зачепилівській, Петропавлівській, Лозівській, Дергачівській громадах.
Всього в Харківській області-704 Заклади загальної середньої освіти. З них 640 після локдауну відновили навчання в класах, 51 залишилася на дистанційці. Ще 13, у Барвінківській, Першотравневій та Олексіївській громадах, працюють за змішаною формою, використовують і навчання в класах, і дистанційне навчання.
Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".
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