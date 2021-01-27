В Харківській області збільшилася кількість летальних випадків

За даними системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО України, за 26 січня померло 8 осіб.

Всього в Харківській області відомо про 1341 летальний випадок від COVID-19. За даним показником регіон займає 4 місце в Україні.

За час пандемії в нашому регіоні коронавірус діагностували у 76909 пацієнтів.

За інформацією медиків, за минулу добу в Харківській області на 19 захворіли 238 осіб.

Раніше ми писали, що кілька десятків шкіл у Харківській області залишаються на дистанційному навчанні

Про це повідомили в Департаменті науки і освіти Харківської облдержадміністрації.

Це Школи в Барвінківській, Зачепилівській, Петропавлівській, Лозівській, Дергачівській громадах.

Влада прийняла рішення не виводити учнів у класи через складну епідеміологічну обстановку.

Всього в Харківській області-704 Заклади загальної середньої освіти. З них 640 після локдауну відновили навчання в класах, 51 залишилася на дистанційці. Ще 13, у Барвінківській, Першотравневій та Олексіївській громадах, працюють за змішаною формою, використовують і навчання в класах, і дистанційне навчання.

Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".

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