В Харківській області збільшилася кількість летальних випадків
За даними системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО України, за 26 січня померло 8 осіб.
Всього в Харківській області відомо про 1341 летальний випадок від COVID-19. За даним показником регіон займає 4 місце в Україні.
За час пандемії в нашому регіоні коронавірус діагностували у 76909 пацієнтів.
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За інформацією медиків, за минулу добу в Харківській області на 19 захворіли 238 осіб.
Раніше ми писали, що кілька десятків шкіл у Харківській області залишаються на дистанційному навчанні
Про це повідомили в Департаменті науки і освіти Харківської облдержадміністрації.
Це Школи в Барвінківській, Зачепилівській, Петропавлівській, Лозівській, Дергачівській громадах.
Влада прийняла рішення не виводити учнів у класи через складну епідеміологічну обстановку.
Всього в Харківській області-704 Заклади загальної середньої освіти. З них 640 після локдауну відновили навчання в класах, 51 залишилася на дистанційці. Ще 13, у Барвінківській, Першотравневій та Олексіївській громадах, працюють за змішаною формою, використовують і навчання в класах, і дистанційне навчання.
Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".
Як повідомляла Politeka, подробиці трагедії в Харкові приголомшили українців:"пенсіонерів виносили прямо в памперсах".
Також Politeka писала, що свідки трагедії в будинку престарілих у Харкові видали нові деталі: "Швидка відмовилася їхати".