Кілька десятків шкіл в Харківській області залишаються на дистанційному навчанні

Про це повідомили в Департаменті науки і освіти Харківської облдержадміністрації, передає sq.com.ua.

Це Школи в Барвінківській, Зачепилівській, Петропавлівській, Лозівській, Дергачівській громадах.

Місцева влада прийняла рішення не виводити учнів у класи через складну епідеміологічну обстановку.

Всього в Харківській області-704 Заклади загальної середньої освіти. З них 640 після локдауну відновили навчання в класах, 51 залишилася на дистанційці. Ще 13, у Барвінківській, Першотравневій та Олексіївській громадах, працюють за змішаною формою, використовують і навчання в класах, і дистанційне навчання.

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Місцеві жителі виступають проти проїзду по мосту великовагової техніки з піском.

За їхніми словами, через велике навантаження міст поступово зруйнуються. Тому сьогодні люди заблокували рух вантажівок, які вивозять пісок з місцевого кар'єру.

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