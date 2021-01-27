Кілька десятків шкіл в Харківській області залишаються на дистанційному навчанні
Про це повідомили в Департаменті науки і освіти Харківської облдержадміністрації, передає sq.com.ua.
Це Школи в Барвінківській, Зачепилівській, Петропавлівській, Лозівській, Дергачівській громадах.
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Всього в Харківській області-704 Заклади загальної середньої освіти. З них 640 після локдауну відновили навчання в класах, 51 залишилася на дистанційці. Ще 13, у Барвінківській, Першотравневій та Олексіївській громадах, працюють за змішаною формою, використовують і навчання в класах, і дистанційне навчання.
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