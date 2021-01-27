Несколько десятков школ в Харьковской области остаются на дистанционном обучении
Об этом сообщили в Департаменте науки и образования Харьковской облгосадминистрации, передает sq.com.ua.
Это школы в Барвенковской, Зачепиловской, Петропавловской, Лозовской, Дергачевской громадах.
Власти приняли решение не выводить учеников в классы из-за сложной эпидемиологической обстановки.
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Всего в Харьковской области - 704 учреждения общего среднего образования. Из них 640 после локдауна восстановили обучение в классах, 51 осталась на дистанционке. Еще 13, в Барвенковской, Первомайской и Алексеевской громадах, работают по смешанной форме, используют и обучение в классах, и дистанционное обучение.
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