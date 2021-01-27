Несколько десятков школ в Харьковской области остаются на дистанционном обучении

Об этом сообщили в Департаменте науки и образования Харьковской облгосадминистрации, передает sq.com.ua.

Это школы в Барвенковской, Зачепиловской, Петропавловской, Лозовской, Дергачевской громадах.

Власти приняли решение не выводить учеников в классы из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Всего в Харьковской области - 704 учреждения общего среднего образования. Из них 640 после локдауна восстановили обучение в классах, 51 осталась на дистанционке. Еще 13, в Барвенковской, Первомайской и Алексеевской громадах, работают по смешанной форме, используют и обучение в классах, и дистанционное обучение.

Ранее мы писали, что под Харьковом люди опять перекрыли дорогу

Местные жители выступают против проезда по мосту тяжеловесной техники с песком.

По их словам, из-за большой нагрузки мост постепенно разрушатся. Поэтому сегодня люди заблокировали движение грузовиков, которые вывозят песок из местного карьера.

Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".

Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".

Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".