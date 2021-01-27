Під Харковом люди знову перекрили дорогу

Місцеві жителі виступають проти проїзду по мосту великовагової техніки з піском.

За їхніми словами, через велике навантаження міст поступово зруйнуються. Тому сьогодні люди заблокували рух вантажівок, які вивозять пісок з місцевого кар'єру.

Раніше ми писали, що похищенный харків'янин розповів про знущання

Харків'янина Вугара Гардашова, якого викрали на території парковки ТРЦ в Харкові, знайшли в Кіровоградській області.

Чоловіка вдалося знайти 23 січня в результаті спецоперації.

Коли чоловіка знайшли, він був пов'язаний мотузками. Чоловік розповів, що його постійно били і принижували.

В результаті оперативно-розшукових дій поліцейські затримали двох жителів Кіровоградської області, підозрюваним у викраденні харків'янина.

Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".

Як повідомляла Politeka, подробиці трагедії в Харкові приголомшили українців:"пенсіонерів виносили прямо в памперсах".

Також Politeka писала, що свідки трагедії в будинку престарілих у Харкові видали нові деталі:"Швидка відмовилася їхати".