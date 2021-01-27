Під Харковом люди знову перекрили дорогу
Місцеві жителі виступають проти проїзду по мосту великовагової техніки з піском.
За їхніми словами, через велике навантаження міст поступово зруйнуються. Тому сьогодні люди заблокували рух вантажівок, які вивозять пісок з місцевого кар'єру.
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Харків'янина Вугара Гардашова, якого викрали на території парковки ТРЦ в Харкові, знайшли в Кіровоградській області.
Чоловіка вдалося знайти 23 січня в результаті спецоперації.
Коли чоловіка знайшли, він був пов'язаний мотузками. Чоловік розповів, що його постійно били і принижували.
В результаті оперативно-розшукових дій поліцейські затримали двох жителів Кіровоградської області, підозрюваним у викраденні харків'янина.
Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".
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