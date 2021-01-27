Харків'янин розповів українцям про страшну ситуацію, пов'язану з дітьми

Так, Євген Зуб в соцмережах розповів про сім'ю з дітьми, які живуть в антисанітарних, небезпечних для життя і здоров'я умовах, пише "Труха".

"Це повний піз**с. я багато бачив ситуацій з дітьми. Але таке в перші, в центрі міста, квартира повністю завалена сміттям, співробітники поліції ледве відкрили двері. Мама, Бабуся, діти, 4 собаки какали і писали там де живуть. На вулицю не виходили. Собак вбивали в квартирі і їли їх " - повідомив Євген.

Багато разів викликали поліцію, але копи, які приїжджали на виклик, говорили «ми туди не підемо, там сильно смердить»

"Неможливо дивитися на це без сліз, бідні дітки" - пишуть люди в коментарях під постом.

Після публікації історії, з'явився коментар від працівників поліції.

Встановлено, що у вказаному будинку проживають 30-річна та 57-річна жінки, а також троє неповнолітніх дітей - 2-річний хлопчик та дві дівчинки віком 4 роки та 11 років.

В даний час діти вилучені і знаходяться в Харківській міській дитячій лікарні. Стан їх здоров'я оцінюється як задовільний.

За фактом злісного невиконання матір'ю обов'язків по догляду за дитиною (ст.166 КК України від двох до п'яти років) внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, Харківською місцевою прокуратурою № 1 розпочато кримінальне провадження щодо посадових осіб відповідних державних органів у сфері охорони дитинства за фактом службової недбалості (ч.2 ст. 367 КК України штраф або від 6 місяців до трьох років).

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