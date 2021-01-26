Родичі жертв ДТП за участю Олени Зайцевої вимагають довічного ув'язнення для винуватців аварії в Харкові

В даний момент Зайцева знаходиться в Покровському виправному центрі №79, де відбуває покарання строком 10 років.

Але існує можливість, що винуватиця ДТП може достроково вийти на свободу через 5 років ув'язнення. Це може статися вже в 2022 році, передає "Обозреватель".

Найближчими днями депутати можуть підписати законопроект №2695, який посилює відповідальність за ДТП, які були здійснені в стані алкогольного сп'яніння.

У зв'язку з цим родичі загиблих в ДТП з Зайцевою просять посилити покарання для винуватиці події.

Раніше ми писали, що в Харкові збили пішохода

Про це повідомили в телеграм-каналі.

Очевидці розповіли, що автомобіль ВАЗ 2110 збив пішохода на ювілейному проспекті.

"Чоловік переходив дорогу в недозволеному місці (це район між ринком і 24-поверхівкою) відвезли на швидкій з переломом ноги. Пишуть, що нога вивернулася в інший бік", - написано в повідомленні.



Офіційна інформація уточнюється.

Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".

Як повідомляла Politeka, подробиці трагедії в Харкові приголомшили українців:"пенсіонерів виносили прямо в памперсах".

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