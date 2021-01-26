У центрі Харків до вересня обмежено проїзд на одній з вулиць
Проїхати можна по вільній від виконання робіт смузі.
З 26 січня до 1 вересня обмежено рух транспорту по вулиці Алчевських, в районі будинку №43.
Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт в офісній будівлі за цією адресою, повідомили в Департаменті інфраструктури Харківської міськради, передає "Харків тудей".
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Раніше ми писали, що в Харкові провели автомобільний флешмоб в пам'ять про Геннадія Кернеса.
Про це повідомляє прес-служба Харківської міської ради.
Автомобільний флешмоб пройшов увечері, 24 січня, на парковці біля стадіону "Металіст".
У заході взяли участь близько 900 автомобілів, які вишикувалися у формі латинської літери "V" — символу перемоги, яким часто за життя користувався харківський мер.
Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".
Як повідомляла Politeka, подробиці трагедії в Харкові приголомшили українців:"пенсіонерів виносили прямо в памперсах".
Також Politeka писала, що свідки трагедії в будинку престарілих у Харкові видали нові деталі:"Швидка відмовилася їхати".