У центрі Харків до вересня обмежено проїзд на одній з вулиць

Проїхати можна по вільній від виконання робіт смузі.

З 26 січня до 1 вересня обмежено рух транспорту по вулиці Алчевських, в районі будинку №43.

Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт в офісній будівлі за цією адресою, повідомили в Департаменті інфраструктури Харківської міськради, передає "Харків тудей".

Раніше ми писали, що в Харкові провели автомобільний флешмоб в пам'ять про Геннадія Кернеса.

Про це повідомляє прес-служба Харківської міської ради.

Автомобільний флешмоб пройшов увечері, 24 січня, на парковці біля стадіону "Металіст".

У заході взяли участь близько 900 автомобілів, які вишикувалися у формі латинської літери "V" — символу перемоги, яким часто за життя користувався харківський мер.

Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".

Як повідомляла Politeka, подробиці трагедії в Харкові приголомшили українців:"пенсіонерів виносили прямо в памперсах".

Також Politeka писала, що свідки трагедії в будинку престарілих у Харкові видали нові деталі:"Швидка відмовилася їхати".