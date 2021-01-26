Жителі, що живуть біля харківського парку Машинобудівників, довгий час борються за благоустрій зони відпочинку
Коли парк трохи привели в порядок, посеред нього з'явилося стометрове розриття, передає "Об'ктив".
Харків'яни скаржаться на розриття в парку Машинобудівників, яке комунальники залишили на зиму.
Місцеві вже давно вимагають реконструкції парку, торік навіть виходили на мітинг.
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Відтоді в зоні відпочинку, кажуть люди, поставили нові лавки і почали прибирати. Але ситуація з розриттям їх не влаштовує.
А в центральній частині парку прорвало трубу - тепер звідти тече гаряча вода. Калюжа розлилася під гіркою, з якої катаються діти.
"Наш парк, колишній парк Артема, тепер Машинобудівників, на жаль, знаходиться в такому страшному стані. У ньому, звичайно, поставили нові лавочки, все це, але при цьому діти змушені кататися на таких гірках з небезпекою для життя", - каже Ольга, місцева мешканка.
Раніше ми писали, що в Харкові провели автомобільний флешмоб в пам'ять про Геннадія Кернеса.
Про це повідомляє прес-служба Харківської міської ради.
Автомобільний флешмоб пройшов увечері, 24 січня, на парковці біля стадіону "Металіст".
У заході взяли участь близько 900 автомобілів, які вишикувалися у формі латинської літери "V" — символу перемоги, яким часто за життя користувався харківський мер.
Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".
Як повідомляла Politeka, подробиці трагедії в Харкові приголомшили українців:"пенсіонерів виносили прямо в памперсах".
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