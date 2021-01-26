Харків'ян попередили про небезпеку

Вдень у Харкові та області очікується до семи градусів тепла, крижаний покрив на річках і водоймах ослаблений, місцями утворилися проталини.

"У зв'язку з підвищенням температури повітря і періодом дощових паводків, крижаний покрив на річках і водоймах міста став ослабленим, місцями утворилися проталини, що становлять небезпеку для життя і здоров'я людей.

З метою недопущення нещасних випадків на водних об'єктах міста Харкова, звертаємося до громадян з проханням не виходити на тонкий ослаблений лід" — йдеться в повідомленні рятувальників.

Раніше ми писали, що в Харкові провели автомобільний флешмоб в пам'ять про Геннадія Кернеса.

Про це повідомляє прес-служба Харківської міської ради.

Автомобільний флешмоб пройшов увечері, 24 січня, на парковці біля стадіону "Металіст".

У заході взяли участь близько 900 автомобілів, які вишикувалися у формі латинської літери "V" — символу перемоги, яким часто за життя користувався харківський мер.

Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".

Як повідомляла Politeka, подробиці трагедії в Харкові приголомшили українців:"пенсіонерів виносили прямо в памперсах".

Також Politeka писала, що свідки трагедії в будинку престарілих у Харкові видали нові деталі:"Швидка відмовилася їхати".