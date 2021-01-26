Покійного мера Харкова Геннадія Кернеса почали зображати у вигляді картин
Фото однієї з картин опублікували на сторінці "kharkiv_1654".
На опублікованому фото можна побачити велику картину, розміром майже в людський зріст, на якій зображений покійний мер Харкова.
На картині намальований портрет Геннадія Кернеса на чорному тлі, він одягнений в сірий піджак, тримає руки в замку, а на обличчі у нього можна помітити окуляри.
"Привіт з Одеси" - зазначено в публікації.
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Раніше ми писали, що в Харкові провели автомобільний флешмоб в пам'ять про Геннадія Кернеса.
Про це повідомляє прес-служба Харківської міської ради.
Автомобільний флешмоб пройшов увечері, 24 січня, на парковці біля стадіону "Металіст".
У заході взяли участь близько 900 автомобілів, які вишикувалися у формі латинської літери "V" — символу перемоги, яким часто за життя користувався харківський мер.
Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".
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