Покійного мера Харкова Геннадія Кернеса почали зображати у вигляді картин

Фото однієї з картин опублікували на сторінці "kharkiv_1654".

На опублікованому фото можна побачити велику картину, розміром майже в людський зріст, на якій зображений покійний мер Харкова.

На картині намальований портрет Геннадія Кернеса на чорному тлі, він одягнений в сірий піджак, тримає руки в замку, а на обличчі у нього можна помітити окуляри.

"Привіт з Одеси" - зазначено в публікації.

Раніше ми писали, що в Харкові провели автомобільний флешмоб в пам'ять про Геннадія Кернеса.

Про це повідомляє прес-служба Харківської міської ради.

Автомобільний флешмоб пройшов увечері, 24 січня, на парковці біля стадіону "Металіст".

У заході взяли участь близько 900 автомобілів, які вишикувалися у формі латинської літери "V" — символу перемоги, яким часто за життя користувався харківський мер.

Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".

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