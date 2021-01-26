В Харкові біля метро "Індустріальна" знайшли мінометну міну
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Харківській області, передає "Депо".
Піротехніки нашив мінометну міну діаметром 82 мм часів Другої світової війни на проспекті Московському, 297.
Фахівці ідентифікували цей боєприпас і повідомили піротехнікам. Після обстеження інших вибухонебезпечних предметів не виявлено, міну знешкодили на спеціальному підривному майданчику.
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Головне управління ДСНС Україна звертається до громадян з проханням - у разі виявлення вибухонебезпечних предметів ні в якому разі не торкатися до них і відразу ж телефонувати за номером 101 або 102.
Раніше ми писали, що в Харкові провели автомобільний флешмоб в пам'ять про Геннадія Кернеса.
Про це повідомляє прес-служба Харківської міської ради.
Автомобільний флешмоб пройшов увечері, 24 січня, на парковці біля стадіону "Металіст".
У заході взяли участь близько 900 автомобілів, які вишикувалися у формі латинської літери "V" — символу перемоги, яким часто за життя користувався харківський мер.
Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".
Як повідомляла Politeka, подробиці трагедії в Харкові приголомшили українців:"пенсіонерів виносили прямо в памперсах".
Також Politeka писала, що свідки трагедії в будинку престарілих у Харкові видали нові деталі:"Швидка відмовилася їхати".