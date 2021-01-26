В Харківській області чоловік ледь не загинув через використання саморобного електрообігрівача

До рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в двоповерховому житловому будинку, в селі Пришиб Балаклійського району, повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

Небайдужі сусіди відразу ж почали надавати допомогу 60-річному власникові будинку - вони винесли його на свіже повітря до прибуття рятувальників.

В одній з кімнат квартири на першому поверсі горів диван і домашні речі, поруч з диваном був саморобний електричний обігрівач, який, ймовірно, і став причиною загоряння.

Вогонь було ліквідовано, а власника квартири з опіками госпіталізували.

Раніше ми писали, що в Харкові провели автомобільний флешмоб в пам'ять про Геннадія Кернеса.

Про це повідомляє прес-служба Харківської міської ради.

Автомобільний флешмоб пройшов увечері, 24 січня, на парковці біля стадіону "Металіст".

У заході взяли участь близько 900 автомобілів, які вишикувалися у формі латинської літери "V" — символу перемоги, яким часто за життя користувався харківський мер.

Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".

Як повідомляла Politeka, подробиці трагедії в Харкові приголомшили українців:"пенсіонерів виносили прямо в памперсах".

Також Politeka писала, що свідки трагедії в будинку престарілих у Харкові видали нові деталі:"Швидка відмовилася їхати".