В Харкові авто протаранило машину патрульних

Як повідомили в прес-службі патрульної поліції, вночі 25 січня зіткнулися два автомобілі.

Водій автомобіля Toyota Camry вирішив розвернутися на перехресті, перетнув подвійну суцільну лінію і протаранив авто поліцейських Toyota Prius.

На щастя, ніхто не постраждав.

На водія склали адміністративний протокол за ст. 124 кодексу України Про адміністративні правопорушення. Водієві загрожує штраф у розмірі 340 гривень або позбавлення прав на строк від шести місяців до року.

До слова, Харківська область потрапила до трійки порушників карантину, співробітники поліції зафіксували в регіоні 5963 порушення.

У Харківській області, незважаючи на велику кількість порушників, до відповідальності притягнули всього 248 осіб.

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