В Харкові авто протаранило машину патрульних
Як повідомили в прес-службі патрульної поліції, вночі 25 січня зіткнулися два автомобілі.
Водій автомобіля Toyota Camry вирішив розвернутися на перехресті, перетнув подвійну суцільну лінію і протаранив авто поліцейських Toyota Prius.
На щастя, ніхто не постраждав.
На водія склали адміністративний протокол за ст. 124 кодексу України Про адміністративні правопорушення. Водієві загрожує штраф у розмірі 340 гривень або позбавлення прав на строк від шести місяців до року.
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До слова, Харківська область потрапила до трійки порушників карантину, співробітники поліції зафіксували в регіоні 5963 порушення.
У Харківській області, незважаючи на велику кількість порушників, до відповідальності притягнули всього 248 осіб.
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