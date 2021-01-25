В Харківській області поліцейські викрили жінку, яка порізала 67-річного чоловіка
44-річну жінку підозрюють у замаху на вбивство 67-річного чоловіка, повідомили в ГУ НП України в Харківській області.
Поліцейські з'ясували, що жінка під час вживання алкоголю завдала кілька ударів ножем чоловікові.
Працівники поліції затримали зловмисницю, їй повідомили про підозру.
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Постраждалого лікарі прооперували, зараз він перебуває в лікарні.
Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 121, жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.
До слова, Харківська область потрапила до трійки порушників карантину, співробітники поліції зафіксували в регіоні 5963 порушення.
У Харківській області, незважаючи на велику кількість порушників, до відповідальності притягнули всього 248 осіб.
Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".
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