На Харківщині затримали 31-річного чоловіка

Харків'янин через давню образу вбив літнього чоловіка, повідомили в ГУ НП України в Харківській області.

Тіло 67-річного пенсіонера з тілесними ушкодженнями виявив його сусід, після чого зателефонував братові загиблого.

Родич відразу повідомив про вбивство в поліцію.

На тілі померлого виявлені тілесні ушкодження у вигляді проникаючої колото-різаної рани в області серця.

У скоєнні злочину викрили 31-річного жителя, він пояснив, що вбив чоловіка через давні неприязні стосунки.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 15 років.

До слова, Харківська область потрапила до трійки порушників карантину, співробітники поліції зафіксували в регіоні 5963 порушення.

У Харківській області, незважаючи на велику кількість порушників, до відповідальності притягнули всього 248 осіб.

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