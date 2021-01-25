На Харківщині зник літній чоловік

Про це повідомили в пошуково-рятувальному загоні "Мілена".

У Першотравневому районі розшукують безвісти зниклого 73-річного Андрія Помазана.

Пенсіонер 19 січня пішов з дому в селі Миронівка Первомайського району і не повернувся.

Чоловік може потребувати медичної допомоги.

З усіх питань можна телефонувати координатору пошуку Миколі - за номером (099) 706-83-68.

До слова, Харківська область потрапила до трійки порушників карантину, співробітники поліції зафіксували в регіоні 5963 порушення.

У Харківській області, незважаючи на велику кількість порушників, до відповідальності притягнули всього 248 осіб.

Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".

Як повідомляла Politeka, подробиці трагедії в Харкові приголомшили українців:"пенсіонерів виносили прямо в памперсах".

Також Politeka писала, що свідки трагедії в будинку престарілих у Харкові видали нові деталі:"Швидка відмовилася їхати".