В Харківському районі сталася аварія на тепломережах

25 січня в селищі Докучаєвське (Роганська ОТГ) сталася аварія в котельні. Опалення в будинках не відключали, але тиск впав і знизилася температура.

Про це повідомила "Харків Today" Роганська селищна голова Марія Черненко.

"Зараз усувається, знайдений порив. Опалення не повністю припинено. Впав тиск, трохи знижена температура. Постраждали верхні поверхи дев'ятиповерхівок. Думаю, протягом години це буде відновлено.

Це житлові будинки Докучаєвського, близько трьох дев'ятиповерхових будинків (верхні поверхи). Лікарень немає. Є школа, але вони цього ще не відчули. Вони нижче, у них теплоносій нормальний", — пояснила Черненко.

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