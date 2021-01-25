В Харьковском районе произошла авария на теплосетях

25 января в поселке Докучаевское (Роганская ОТГ) произошла авария в котельной. Отопление в домах не отключали, но давление упало и снизилась температура.

Об этом сообщила "Харьков Today" Роганский поселковый голова Мария Черненко.

"Сейчас устраняется, найден порыв. Отопление не полностью прекращено. Упало давление, немного понижена температура. Пострадали верхние этажи девятиэтажек. Думаю, в течение часа это будет восстановлено.

Это жилые дома Докучаевского, порядка трех девятиэтажных домов (верхние этажи). Больниц нет. Есть школа, но они этого еще не почувствовали. Они ниже, у них теплоноситель нормальный", — пояснила Черненко.

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