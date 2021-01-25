В Харкові горів пам'ятник архітектури

Увечері 24 січня до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в чотириповерховій будівлі по вулиці Ярослава Мудрого (пам'ятка архітектури, побудована в 1913 році).

"За адресою виїхали шість пожежних автоцистерн, дві автодрабини і пожежний автомобіль першої допомоги", - повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники з'ясували, що пожежа сталася в квартирі на четвертому поверсі - у димоході спалахнула сажа.

"В результаті цього димохід отримав деформацію і виникло задимлення", - пояснили в ДСНС.

Рятувальники евакуювали двох мешканців будинку, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Раніше ми писали, що свідки пожежі в будинку престарілих у Харкові розповідають моторошні деталі трагедії.

Очевидці розповідають, що до приїзду пожежників, літніх людей, яких вивели з палаючого будинку, прихистили у себе вдома місцеві жителі, так як на вулиці був сильний мороз.

"Поки збіглися жителі прилеглих будинків, приїхали пожежники.

Врятованих літніх людей порозбирали по домівках сусіди.

Холодно, мороз у Харкові -8'С", - розповіла харків'янка.

Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".

Як повідомляла Politeka, подробиці трагедії в Харкові приголомшили українців:"пенсіонерів виносили прямо в памперсах".

Також Politeka писала, що свідки трагедії в будинку престарілих у Харкові видали нові деталі:"Швидка відмовилася їхати".