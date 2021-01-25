На Харківщині авто переїхало жінку, яка лежала на дорозі

Про це повідомляє поліція області.

ДТП сталася на дорозі біля Кочеток Чугуївського району Харківської області.

Водій автомобіля Volkswagen Passat рухався по неосвітленій дорозі і переїхав місцеву жительку, яка лежала на проїжджій частині.

Чоловік зупинився, викликав бригаду швидкої допомоги та поліцію. Жінка загинула на місці події до прибуття медиків.

Слідчим внесені відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді ув'язнення на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

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