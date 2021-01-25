В Харкові провели автомобільний флешмоб в пам'ять про Геннадія Кернеса

Про це повідомляє прес-служба Харківської міської ради.

Автомобільний флешмоб пройшов вчора ввечері, 24 січня, на парковці біля стадіону "Металіст".

У заході взяли участь близько 900 автомобілів, які вишикувалися у формі латинської літери "V" — символу перемоги, яким часто за життя користувався харківський мер.

Раніше ми писали, що Харківська область потрапила до трійки порушників карантину, співробітники поліції зафіксували в регіоні 5963 порушення.

У Харківській області, незважаючи на велику кількість порушників, до відповідальності притягнули всього 248 осіб.

Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".

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