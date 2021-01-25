В Харкові провели автомобільний флешмоб в пам'ять про Геннадія Кернеса
Про це повідомляє прес-служба Харківської міської ради.
Автомобільний флешмоб пройшов вчора ввечері, 24 січня, на парковці біля стадіону "Металіст".
У заході взяли участь близько 900 автомобілів, які вишикувалися у формі латинської літери "V" — символу перемоги, яким часто за життя користувався харківський мер.
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