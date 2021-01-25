Українському співакові з Харкова Сергію Бабкіну поставили страшний діагноз
Про це він повідомив у своєму Instagram.
"Тиждень тому я дізнався, що у мене дуже рідкісне захворювання очей. Це захворювання зустрічається раз на мільйон! Лікар сказав так-70% вашого центрального зору вже немає, ви сліпнете, Сергій. Час йде на дні! Потрібного обладнання та відповідного препарату для здійснення даної операції в Україні немає! У країнах СНД-теж немає ... була знайдена клініка в Австрії, яка погодилася мене прийняти", - повідомив музикант.
Співак додав, що в карантинних умовах дуже непросто організувати поїздку. Операція у нього призначена на 5 лютого, а про його стан здоров'я можна буде дізнатися у його дружини Сніжани, адже сам Бабкін йде на деякий час з соцмереж.
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