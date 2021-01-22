В Харківській області сімейні лікарі не справляються з тестуванням на китайський вірус

Про це повідомили в обласній держадміністрації.

У Харківській області істотно збільшилася кількість звернень жителів, викликаних неможливістю провести тестування на коронавірус.

Зокрема, за словами заступника голови ХОДА Тараса Пастуха, раніше скарг з цього приводу було 10-11 днів щотижня.

Таке число зараз налічується кожен день, причина-сімейні лікарі не справляються з навантаженням.

Як повідомив Тарас Пастух, необхідно повернутися до роботи мобільних бригад - це набагато ефективніше.

Раніше ми писали, що в Харківській області за добу виявлено 300 нових випадків китайського вірусу.

Це шосте місце по країні, всього з початку пандемії в регіоні зареєстровано 75 970 випадків захворювання.

За минулу добу в цілому по Україні у 5 348 осіб підтвердили COVID-19. Одужали при цьому 14 239 осіб.

Нагадаємо, що у Харкові оголошують жалобу через велику трагедію: Терехов дав термінове розпорядження.

Як повідомляла Politeka, подробиці трагедії в Харкові приголомшили українців:"пенсіонерів виносили прямо в памперсах".

Також Politeka писала, що свідки трагедії в будинку престарілих у Харкові видали нові деталі:"Швидка відмовилася їхати".