В Харківській області сімейні лікарі не справляються з тестуванням на китайський вірус
Про це повідомили в обласній держадміністрації.
У Харківській області істотно збільшилася кількість звернень жителів, викликаних неможливістю провести тестування на коронавірус.
Зокрема, за словами заступника голови ХОДА Тараса Пастуха, раніше скарг з цього приводу було 10-11 днів щотижня.
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Таке число зараз налічується кожен день, причина-сімейні лікарі не справляються з навантаженням.
Як повідомив Тарас Пастух, необхідно повернутися до роботи мобільних бригад - це набагато ефективніше.
Раніше ми писали, що в Харківській області за добу виявлено 300 нових випадків китайського вірусу.
Це шосте місце по країні, всього з початку пандемії в регіоні зареєстровано 75 970 випадків захворювання.
За минулу добу в цілому по Україні у 5 348 осіб підтвердили COVID-19. Одужали при цьому 14 239 осіб.
Нагадаємо, що у Харкові оголошують жалобу через велику трагедію: Терехов дав термінове розпорядження.
Як повідомляла Politeka, подробиці трагедії в Харкові приголомшили українців:"пенсіонерів виносили прямо в памперсах".
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