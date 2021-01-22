Через потепління в Харкові утворилася ожеледиця

Місцями по області туман, видимість 200-500 м.

Про це повідомили в Службі автомобільних доріг у Харківській області.

За даними синоптиків, у суботу 23 січня – хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 0 ° С + 5 ° С, вдень + 3 ° с + 8 ° С.

24 січня – хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень місцями невеликий дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, 7 – 12 м/с. Температура повітря: вночі 0 ° С + 5 ° с, вдень + 3 ° с + 8 ° С.

Раніше ми писали, що свідки пожежі в будинку престарілих у Харкові розповідають моторошні деталі трагедії.

Очевидці розповідають, що до приїзду пожежників, літніх людей, яких вивели з палаючого будинку, прихистили у себе вдома місцеві жителі, так як на вулиці був сильний мороз.

"Поки збіглися жителі прилеглих будинків, приїхали пожежники.

Врятованих літніх людей порозбирали по домівках сусіди.»

Холодно, мороз у Харкові -8'С", - розповіла харків'янка.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".