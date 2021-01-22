В Харкові утворять ланцюг єдності
Про це повідомив один з організаторів акції Олександр Яловол, передає "Об'єктив”
"Щорічно схожі заходи проводять у різних куточках України. Це свято єдності українських земель і пандемія немає завадити продовженню багатовікової традиції. Збираємося біля знакового місця, звідти почнемо формувати живий ланцюг. Ми повинні належним чином відзначити цей день і віддати шану тим, кому зобов'язані існуванням вільної України", – розповів Олександр.
22 січня о 14: 00 біля пам'ятника Тарасу Шевченку пройде символічна акція "Єднання сили і духу".
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Раніше ми писали, що свідки пожежі в будинку престарілих у Харкові розповідають моторошні деталі трагедії.
Очевидці розповідають, що до приїзду пожежників, літніх людей, яких вивели з палаючого будинку, прихистили у себе вдома місцеві жителі, так як на вулиці був сильний мороз.
"Поки збіглися жителі прилеглих будинків, приїхали пожежники.
Врятованих літніх людей порозбирали по домівках сусіди.»
Холодно, мороз у Харкові -8'С", - розповіла харків'янка.
До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".
Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.
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