В Харкові утворять ланцюг єдності

Про це повідомив один з організаторів акції Олександр Яловол, передає "Об'єктив”

"Щорічно схожі заходи проводять у різних куточках України. Це свято єдності українських земель і пандемія немає завадити продовженню багатовікової традиції. Збираємося біля знакового місця, звідти почнемо формувати живий ланцюг. Ми повинні належним чином відзначити цей день і віддати шану тим, кому зобов'язані існуванням вільної України", – розповів Олександр.

22 січня о 14: 00 біля пам'ятника Тарасу Шевченку пройде символічна акція "Єднання сили і духу".

Раніше ми писали, що свідки пожежі в будинку престарілих у Харкові розповідають моторошні деталі трагедії.

Очевидці розповідають, що до приїзду пожежників, літніх людей, яких вивели з палаючого будинку, прихистили у себе вдома місцеві жителі, так як на вулиці був сильний мороз.

"Поки збіглися жителі прилеглих будинків, приїхали пожежники.

Врятованих літніх людей порозбирали по домівках сусіди.»

Холодно, мороз у Харкові -8'С", - розповіла харків'янка.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".