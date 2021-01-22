У ніч з 17 по 18 січня студент першого курсу Харківського національного університету радіоелектроніки вистрибнув з вікна

Про це повідомив телеграм-канал "ХК".

У записці написав щось про викладачів і Університет, точної інформації поки немає.

Раніше ми писали, що харківське метро в ранкову годину-пік під час локдауну показали в мережі.

Телеграм-канал опублікував відео на якому видно, як натовпи людей чекають поїзд метро в підземці. Важливо відзначити, що дистанцію в метро складно дотримати, так як дуже багато людей стоять на платформі.

"Коли інтервал 11 хвилин..., а як дотримуватися дистанції? м Спортивна", - задається питанням автор публікації.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".