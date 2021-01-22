В Харківській області за добу виявлено 300 нових випадків китайського вірусу

Про це повідомляє телеграм-канал "Коронавірус в регіонах".

Це шосте місце по країні, всього з початку пандемії в регіоні зареєстровано 75 970 випадків захворювання.

За минулу добу в цілому по Україні у 5 348 осіб підтвердили COVID-19. Одужали при цьому 14 239 осіб.

Раніше ми писали, що харківське метро в ранкову годину-пік під час локдауну показали в мережі.

Телеграм-канал опублікував відео на якому видно, як натовпи людей чекають поїзд метро в підземці. Важливо відзначити, що дистанцію в метро складно дотримати, так як дуже багато людей стоять на платформі.

"Коли інтервал 11 хвилин..., а як дотримуватися дистанції? м Спортивна", - задається питанням автор публікації.

Нагадаємо, що у Харкові оголошують жалобу через велику трагедію: Терехов дав термінове розпорядження.

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