В Харківській області за добу виявлено 300 нових випадків китайського вірусу
Про це повідомляє телеграм-канал "Коронавірус в регіонах".
Це шосте місце по країні, всього з початку пандемії в регіоні зареєстровано 75 970 випадків захворювання.
За минулу добу в цілому по Україні у 5 348 осіб підтвердили COVID-19. Одужали при цьому 14 239 осіб.
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Раніше ми писали, що харківське метро в ранкову годину-пік під час локдауну показали в мережі.
Телеграм-канал опублікував відео на якому видно, як натовпи людей чекають поїзд метро в підземці. Важливо відзначити, що дистанцію в метро складно дотримати, так як дуже багато людей стоять на платформі.
"Коли інтервал 11 хвилин..., а як дотримуватися дистанції? м Спортивна", - задається питанням автор публікації.
Нагадаємо, що у Харкові оголошують жалобу через велику трагедію: Терехов дав термінове розпорядження.
Як повідомляла Politeka, подробиці трагедії в Харкові приголомшили українців:"пенсіонерів виносили прямо в памперсах".
Також Politeka писала, що свідки трагедії в будинку престарілих у Харкові видали нові деталі:"Швидка відмовилася їхати".