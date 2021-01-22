В Харьковской области за сутки выявлено 300 новых случаев китайского вируса

Об этом сообщает телеграмм-канал "Коронавирус в регионах".

Это шестое место по стране, всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 75 970 случаев заболевания.

За минувшие сутки в целом по Украине у 5 348 человек подтвердили COVID-19. Выздоровели при этом 14 239 человек.

Ранее мы писали, что харьковское метро в утренний час-пик во время локдауна показали в сети.

Телеграм-канал опубликовал видео на котором видно, как толпы людей ждут поезд метро в подземке. Важно отметить, что дистанцию в метро сложно соблюсти, так как очень много людей стоят на платформе.

"Когда интервал 11 минут..., а как соблюдать дистанцию? м Спортивная", - задается вопросом автор публикации.

Напомним, что в Харькове объявляют траур из-за большой трагедии: Терехов дал срочное распоряжение.

Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".

Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".