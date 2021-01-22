У поліції розповіли про загибель чоловіка під Харківом

Відомо, що пенсіонер отримав смертельні травми 21 січня о 4:10 біля залізничної платформи в селі Чорнолозка.

Літній чоловік йшов назустріч потягу між коліями, машиніст подавав звуковий сигнал, проте чоловік не реагував.

Машиніст застосував екстрене гальмування, але уникнути трагедії не вдалося.

Загиблому було близько 60-65, його особу зараз встановлюють поліцейські.

Раніше ми писали, що харківське метро в ранкову годину-пік під час локдауну показали в мережі.

Телеграм-канал опублікував відео на якому видно, як натовпи людей чекають поїзд метро в підземці. Важливо відзначити, що дистанцію в метро складно дотримати, так як дуже багато людей стоять на платформі.

"Коли інтервал 11 хвилин..., а як дотримуватися дистанції? м Спортивна", - задається питанням автор публікації.

Нагадаємо, що у Харкові оголошують жалобу через велику трагедію: Терехов дав термінове розпорядження.

Як повідомляла Politeka, подробиці трагедії в Харкові приголомшили українців:"пенсіонерів виносили прямо в памперсах".

Також Politeka писала, що свідки трагедії в будинку престарілих у Харкові видали нові деталі:"Швидка відмовилася їхати".