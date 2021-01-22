У поліції розповіли про загибель чоловіка під Харківом
Відомо, що пенсіонер отримав смертельні травми 21 січня о 4:10 біля залізничної платформи в селі Чорнолозка.
Літній чоловік йшов назустріч потягу між коліями, машиніст подавав звуковий сигнал, проте чоловік не реагував.
Машиніст застосував екстрене гальмування, але уникнути трагедії не вдалося.
Загиблому було близько 60-65, його особу зараз встановлюють поліцейські.
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Раніше ми писали, що харківське метро в ранкову годину-пік під час локдауну показали в мережі.
Телеграм-канал опублікував відео на якому видно, як натовпи людей чекають поїзд метро в підземці. Важливо відзначити, що дистанцію в метро складно дотримати, так як дуже багато людей стоять на платформі.
"Коли інтервал 11 хвилин..., а як дотримуватися дистанції? м Спортивна", - задається питанням автор публікації.
Нагадаємо, що у Харкові оголошують жалобу через велику трагедію: Терехов дав термінове розпорядження.
Як повідомляла Politeka, подробиці трагедії в Харкові приголомшили українців:"пенсіонерів виносили прямо в памперсах".
Також Politeka писала, що свідки трагедії в будинку престарілих у Харкові видали нові деталі:"Швидка відмовилася їхати".