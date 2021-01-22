Свідки пожежі в будинку престарілих в Харкові розповідають моторошні деталі трагедії

Очевидці розповідають, що до приїзду пожежників, літніх людей, яких вивели з палаючого будинку, прихистили у себе вдома місцеві жителі, так як на вулиці був сильний мороз, передає телеграм-канал "Веха".

"Поки збіглися жителі прилеглих будинків, приїхали пожежники.

Врятованих літніх людей порозбирали по домівках сусіди"

Холодно, мороз у Харкові -8'С", - розповіла харків'янка.

Також ми писали, що місцеві допомагали виносити людей тому, що вони всі лежачі. Пенсіонерів виносили прямо в памперсах і клали на сніг.

"Вискочили з донькою в чому було, чоловік вискочив. Але горів вже весь другий поверх, туди дістатися було неможливо, все було в чорному диму, і все сипалося на перший поверх", - розповіла харків'янка, яка живе біля будинку престарілих.

Нагадаємо, що у Харкові оголошують жалобу через велику трагедію: Терехов дав термінове розпорядження.

Як повідомляла Politeka, подробиці трагедії в Харкові приголомшили українців:"пенсіонерів виносили прямо в памперсах".

Також Politeka писала, що свідки трагедії в будинку престарілих у Харкові видали нові деталі:"Швидка відмовилася їхати".