Свідки пожежі в будинку престарілих в Харкові розповідають моторошні деталі трагедії
Очевидці розповідають, що до приїзду пожежників, літніх людей, яких вивели з палаючого будинку, прихистили у себе вдома місцеві жителі, так як на вулиці був сильний мороз, передає телеграм-канал "Веха".
"Поки збіглися жителі прилеглих будинків, приїхали пожежники.
Врятованих літніх людей порозбирали по домівках сусіди"
Холодно, мороз у Харкові -8'С", - розповіла харків'янка.
Також ми писали, що місцеві допомагали виносити людей тому, що вони всі лежачі. Пенсіонерів виносили прямо в памперсах і клали на сніг.
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"Вискочили з донькою в чому було, чоловік вискочив. Але горів вже весь другий поверх, туди дістатися було неможливо, все було в чорному диму, і все сипалося на перший поверх", - розповіла харків'янка, яка живе біля будинку престарілих.
Нагадаємо, що у Харкові оголошують жалобу через велику трагедію: Терехов дав термінове розпорядження.
Як повідомляла Politeka, подробиці трагедії в Харкові приголомшили українців:"пенсіонерів виносили прямо в памперсах".
Також Politeka писала, що свідки трагедії в будинку престарілих у Харкові видали нові деталі:"Швидка відмовилася їхати".