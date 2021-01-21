У міськраді Харків проходить засідання міської комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

Про це повідомляє телеграм-канал "Веха".

"Поліція встановила керівників будинку престарілих. Їх доставили в територіальний відділ поліції для дачі показань. Будинок господині пансіонату "золотий час" взято під охорону поліції. Сайт та Фейсбук сторінку закладу власники заблокували. Терехов доручив провести "тотальну перевірку" подібних закладів міста. На завтра в місті оголосять траур", - йдеться в повідомленні.

До слова, свідки страшної трагедії в будинку престарілих у Харкові розповіли моторошні подробиці

Місцеві допомагали виносити людей тому, що вони всі лежачі. Пенсіонерів виносили прямо в памперсах і клали на сніг.

"Вискочили з донькою в чому було, чоловік вискочив. Але горів вже весь другий поверх, туди дістатися було неможливо, все було в чорному диму, і все сипалося на перший поверх", - розповіла харків'янка, яка живе біля будинку престарілих.

Нагадаємо, що фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі.

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ.