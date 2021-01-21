Свідки страшної трагедії в будинку престарілих в Харкові продовжують розповідати моторошні подробиці

Так, в телеграм-каналі "Віха" говориться, що місцеві допомагали виносити людей тому, що вони всі лежачі. Пенсіонерів виносили прямо в памперсах і клали на сніг.

"Вискочили з донькою в чому було, чоловік вискочив. Але горів вже весь другий поверх, туди дістатися було неможливо, все було в чорному диму, і все сипалося на перший поверх", - розповіла харків'янка, яка живе біля будинку престарілих.

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До слова, в Харкові загорівся двоповерховий житловий будинок

Як уточнили журналісти, чоловік похилого віку, який згорів у Харкові, називався"золотий час". Це приватна установа, яка також надавала послуги хоспісу.

Видання "Харків лайф" повідомляє, що місцеві жителі, які викликали рятувальників і швидку допомогу, розповіли, що швидка допомога відмовилася їхати на виклик. Послалися на те, що це не їх компетенція.

Нагадаємо, що фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі.

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ.